Com cinco ausências, Ancelotti comanda o primeiro treino da Seleção antes das rodadas finais das Eliminatórias

Ancelotti deve ter os 24 convocados apenas em dois treinos antes do primeiro jogo. Pablo PORCIUNCULA / AFP

A Seleção Brasileira teve o primeiro dia de treinos para os dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta segunda-feira (1°). O técnico Carlo Ancelotti comandou as atividades sob chuva na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Dos 24 convocados para as partidas contra Chile e Bolívia, cinco atletas ainda não se apresentaram: Alisson, Gabriel Magalhães, Caio Henrique, Raphinha e Gabriel Martinelli.

A partir disso, o treinador italiano optou por chamar cinco jogadores das categorias de base de times do Rio de Janeiro para completarem o treino. Os nomes escolhidos foram o goleiro Léo Nanete (Flamengo), o lateral-direito Huguinho (Botafogo), o lateral-esquerdo Léo Jance (Fluminense), o zagueiro Marquinhos (Botafogo), assim como o meia Gustavo Dohnamm (Fluminense).

Além disso, outros três jogadores não treinaram com bola e realizaram apenas atividades regenerativas por terem atuado no último domingo: Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino.

Antes do duelo contra o Chile, nesta quinta-feira (4), às 21h30min, no Maracanã, Ancelotti terá apenas dois treinos com o grupo de jogadores completo. O jogo seguinte será contra a Bolívia, no dia 9, às 20h30min, em El Alto.