Colunistas opinam: o que motivou a pior campanha do Brasil em Eliminatórias da Copa?

Brasil foi derrotado pela Bolívia na última rodada. Rafael Ribeiro Rio / CBF/Divulgação

A derrota para a Bolívia por 1 a 0 encerrou a trajetória do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. A última rodada da competição ocorreu na terça-feira (9). A Argentina terminou isolada na liderança, com 38 pontos, o Equador foi o segundo colocado, com 29, e Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai na sequência da tabela, empatados com 28 pontos.

Assim, a Seleção ficou em quinto lugar. É a pior campanha da história da Amarelinha em Eliminatórias. Isso acende o alerta sobre a atual situação da equipe brasileira.

Atual técnico da Seleção, Carlo Ancelotti é o quarto no comando desde a última Copa, sucedendo Dorival Jr., Fernando Diniz e Ramon Menezes — este último treinou o time somente para amistosos.

Ancelotti deu uma nova cara para o time, mas o trabalho do italiano, que começou há quatro meses, não é suficiente para apagar as consequências de um ciclo marcado por instabilidades na CBF e trocas de técnicos.

Perguntamos aos colunistas de Zero Hora o que levou o Brasil a fazer sua pior campanha em Eliminatórias. Confira as respostas abaixo.

Leonardo Oliveira

No futebol, os resultados nunca são casuais. Temos, obrigatoriamente, de olhar para além deles. Tivemos quatro técnicos e quatro presidentes da CBF neste ciclo. A conta de tanta bagunça e de tantas disputas por poder uma hora vem. Ela mandou um aviso. Fomos o quinto numa Eliminatória em que a Argentina passeou. Vencemos apenas oito dos 18 jogos. O futebol brasileiro precisa de uma revisão urgente.

Diogo Olivier

O pior comando da CBF em todos os tempos. Foram quatro técnicos, e um nada a ver com o outro. Some-se a isso uma geração média, sem aquele craque fora de série, acrescente-se a nova fórmula das Eliminatórias, que favorece o famoso “deixa para depois”, e pronto: eis o caldo perfeito para o vexame.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na derrota para a Bolívia

Maurício Saraiva

Desmandos ininterruptos da CBF na gestão da Seleção e mazelas locais do nosso futebol, tipo o goleiro que morre e ressuscita depois de cada defesa, jogador simulando falta e agressão, juiz cercado por apaches... Tudo normalizado por aqui. Dá tempo de reverter porque temos excelentes jogadores e um dos melhores técnicos do mundo, mas Ancelotti vai correr contra o tempo. Deve conhecer um bom atalho.