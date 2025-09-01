O confronto entre Colômbia x Bolívia, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa, será às 20h30min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Metropolitano Barranquilla, na Colômbia.
Escalações para Colômbia x Bolívia
Colômbia: Mier, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Deiver Machado; Lerma, Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Jaminton Campaz; Luis Díaz. Técnico: Nestor Lorenzo
Bolívia: Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández, Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez. Técnico: Oscar Villegas
Arbitragem para Colômbia x Bolívia
Ainda não divulgado pela Conmebol.
Onde assistir a Colômbia x Bolívia
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Sportv anuncia a transmissão.