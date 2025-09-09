Chile x Uruguai AO VIVO pelas Eliminatórias; siga

O confronto entre Chile x Uruguai, pela 18ª rodada das Eliminatórias, será às 20h30min desta terça (9). A partida ocorre no Estádio Nacional de Santiago.
Escalações para Chile x Uruguai
Chile: Vigoroux; Iván Román, Paulo Díaz, Maripán e Hormazábal; Vicente Pizarro, Loyola (Echeverria) e Suazo; Cepeda, Aravena e Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova.
Uruguai: Rochet; Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Piquerez; Valverde, Bentancur e Arrascaeta; Pellistri, Aguirre e Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.
Arbitragem para Chile x Uruguai
Ainda não divulgada pela Conmebol.
Onde assistir a Chile x Uruguai
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- O Sportv anuncia a transmissão.