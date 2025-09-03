O confronto entre Bulgária e Espanha, válido pela 1ª rodada das Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Estádio Vasil Levski, em Sofia.
Escalações para Bulgária x Espanha
Bulgária: Dimitar Mitov (Svetoslav Vutsov); Anton Nedyalkov, Rosen Bozhinov, Nikolay Minkov, Hristiyan Petrov, Fabian Nürnberger, Ilia Gruev, Andrian Kraev, Marin Petkov, Vladimir Nikolov, Lukas Petkov. Técnico: Ilian Iliev.
Espanha: Unai Simón; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Robin Le Normand e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Martín Zubimendi e Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal e Lamine Yamal. Técnico: Luis de la Fuente.
Arbitragem para Bulgária x Espanha
Srđan Jovanović, auxiliado por Uroš Stojković e Milan Mihajlović. VAR: Momčilo Marković (quarteto da Sérvia).
Onde assistir a Bulgária x Espanha
- O SporTV anuncia a transmissão.