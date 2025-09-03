Bulgária x Espanha: tudo sobre o jogo da 5ª rodada das Eliminatórias da Copa.

O confronto entre Bulgária e Espanha, válido pela 1ª rodada das Eliminatórias da Copa, será às 15h45min desta quinta-feira (4) . A partida ocorre no Estádio Vasil Levski, em Sofia.

Escalações para Bulgária x Espanha

Espanha: Unai Simón; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Robin Le Normand e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Martín Zubimendi e Pedri; Nico Williams, Mikel Oyarzabal e Lamine Yamal. Técnico: Luis de la Fuente.