O confronto entre Brasil x Chile, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será às 21h30min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O jogo servirá de testes para os dois lados, já que a Seleção Brasileira já está classificada para o Mundial de 2026, e o técnico Carlo Ancelotti convocou nomes diferentes. No Chile, nenhum jogador da geração vencedora na última década foi convocado, visto que o país não tem mais chances de classificação.
Escalações para Brasil x Chile
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Alexsandro) e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Estêvão e João Pedro (Richarlison). Técnico: Carlo Ancelotti
Chile: Reyes; Hormazábal, Maripán, Kuscevic e Suazo; Echeverría, Saavedra, Cepeda (Altamirano), Assadi e Osório; Ben Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova
Arbitragem para Brasil x Chile
Sem escala divulgada.