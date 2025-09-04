O Brasil joga contra o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30min, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.
O jogo servirá de testes para os dois lados, já que a Seleção Brasileira já está classificada para o Mundial de 2026 e o Chile não tem mais chances de classificação.
Escalações para Brasil x Chile
Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Alexsandro) e Douglas Santos (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Estêvão e João Pedro (Richarlison). Técnico: Carlo Ancelotti
Chile: Reyes; Hormazábal, Maripán, Kuscevic e Suazo; Echeverría, Saavedra, Cepeda (Altamirano), Assadi e Osório; Ben Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova
Arbitragem para Brasil x Chile
Árbitro: Alexis Herrera, com assistência de Lubin Torrealba e Alberto Ponte (todos da Venezuela).