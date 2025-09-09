Brasil terá desafio na altitude de El Alto, em estádio onde a Bolívia nunca foi derrotada

Estádio Municipal de El Alto foi inaugurado em 2017. Freddy ZARCO / Bolivian Presidency / AFP

O desafio da Seleção Brasileira, nesta terça-feira (9), às 20h30min, será nos 4,1 mil metros de altitude de El Alto, na Bolívia. No estádio local, os bolivianos nunca foram derrotados. São quatro vitórias e dois empates, desde 2023.

Este será a maior altitude já enfrentada pela Seleção Brasileira, sendo o primeiro jogo de Carlo Ancelotti com a presença do ar rarefeito. Ao todo, neste século, foram 11 jogos disputados na altitude, e apenas duas vitórias.

A Seleção Brasileira já disputou 31 partidas acima dos 2.500 metros e tem desempenho modesto sob o ar rarefeito: 10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas — aproveitamento de 43%, segundo o aplicativo R10 Score.

Jogo da vida para a Bolívia

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a Bolívia joga a vida na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Os bolivianos precisam vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, com um ponto a mais na tabela, que encara a Colômbia no Monumental de Maturín. Uma das duas seleções se garante na repescagem para o Mundial.

O Municipal de El Alto tem capacidade para 25 mil torcedores, e é a casa do Always Ready, que disputa a primeira divisão boliviana. O estádio foi inaugurado em 2017, porém, só pode utilizar o local em 2024, após aprovação da Conmebol.