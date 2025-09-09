Copa do Mundo

4,1 mil metros
Notícia

Brasil terá desafio na altitude de El Alto, em estádio onde a Bolívia nunca foi derrotada

Seleção boliviana tem quatro vitórias e dois empates no local que foi inaugurado em 2017, mas só pôde ser utilizado em 2024, após aprovação da Conmebol

Zero Hora

