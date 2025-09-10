Brasil perde para a Bolívia na altitude e termina Eliminatórias com pior campanha de sua história

Acostumado com jogos no continente europeu, Carlo Ancelotti provavelmente não vai querer voltar tão cedo para a Bolívia, mais precisamente à altitude de El Alto, como ocorreu nesta terça-feira (9). Pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil perdeu para os donos da casa por 1 a 0, em partida disputada na cidade boliviana. Os 4.088 metros acima do mar que tanto atormentam os times brasileiros que jogam contra equipes bolivianas, também dificultou a vida da Seleção Brasileira.

Miguelito, jogador do América-MG, time que está na 17ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, marcou de pênalti o único gol do jogo. Com a derrota, o Brasil terminou esta edição das Eliminatórias na quinta colocação com 28 pontos, sua pior colocação na história da competição. Em 18 jogos, foram oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Após a primeira derrota desde a chegada de Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira começa a pensar mais forte na Copa do Mundo. A competição será disputada na metade do próximo ano, em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Até lá, o Brasil deve disputar alguns amistosos de preparação para o Mundial. Os adversários e as datas ainda serão divulgados pela CBF.

Como já era imaginado, a Bolívia buscou explorar finalizações de fora da área para surpreender o Brasil com a ajuda do efeito da altitude. Villamíl tentou aos quatro minutos, mas a bola subiu muito. Em contrapartida, três minutos depois, o zagueiro Haquin chutou cruzado da intermediária e exigiu uma grande defesa de Alisson no canto esquerdo.

O goleiro gaúcho foi o capitão do Brasil no confronto e tentava orientar os companheiros sobre como impedir que os donos da casa utilizassem da altitude a seu favor.

Pelos lados, os jovens Miguelito, do América-MG, e Paniagua, levaram vantagem sobre Caio Henrique e Vitinho, respectivamente. O atleta do clube mineiro levou perigo aos 11 minutos, quando cobrou falta pelo lado esquerdo. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

Miguelito também foi o responsável por outra grande chance dos bolivianos, aos 16 minutos. Nas costas de Vitinho, Paniagua disparou em velocidade, cortou pelo meio e passou por Fabrício Bruno. Ele deixou o atleta do América-MG em boas condições no lado direito da área. Alisson espalmou a finalização e salvou o Brasil mais uma vez.

Na sequência, o Brasil até conseguiu melhor a marcação, mas não criou chances de gol. Apenas aos 37 minutos, Richarlison superou Haquin na velocidade, mas viu o zagueiro se recuperar e desviar a finalização para fora. O atacante chegou a cair no gramado em função do cansaço provocado pela altitude no momento do pique.

Dois minutos depois, Luiz Henrique teve a melhor chance do Brasil na etapa inicial. Ele recebeu passe de Andrey Santos no lado direito da área, cortou para a perna esquerda e finalizou. O chute saiu fraco e não deu trabalhos para o goleiro Lampe defender.

E quando tudo indicava o placar zerado no primeiro tempo, o VAR foi acionado. O árbitro reviu uma entrada de Bruno Guimarães no lateral Roberto Fernández e marcou pênalti. Miguelito, destaque da primeira etapa, cobrou no canto esquerdo. Alisson até saltou no lado correto, mas não conseguiu defender. A Bolívia abriu o placar.

Ouça o gol da Bolívia pela Rádio Gaúcha:

Segundo tempo

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil não tinha nada a perder. A Bolívia, por sua vez, tinha em jogo uma vaga na repescagem. Após o primeiro tempo, os donos da casa estavam conquistando a vaga, já que a Venezuela empatava em 2 a 2 com a Colômbia.

Sem mudanças nos dois lados, a Bolívia voltou com a mesma estratégia, ainda que estivesse mais cautelosa na defesa para manter o resultado favorável. Com 10 minutos, Alisson já havia feito duas defesas simples em finalizações de fora da área. Mesmo assim, o estádio gritava em função do outro jogo que importava. Aos poucos a Colômbia construiu a vitória e chegou a 6 a 3 contra os venezuelanos.

Dentro de campo, o Brasil não conseguia ser objetivo no ataque e sentia o fator altitude nas tentativas pelo lado. Bruno Guimarães até tentou em chute de fora da área, mas viu Lampe defender sem dificuldades, aos 21 minutos.

Quatro minutos depois, os bolivianos voltaram a arriscar. Robson Matheus finalizou da meia-lua, e Alisson voltou a espalmar. Os bolivianos se empolgaram nos últimos minutos e quase ampliaram o placar aos 41 minutos. Villamíl fez boa jogada no lado esquerdo e cruzou na área. Algarañaz cabeceou no canto e, mais uma vez, o goleiro brasileiro espalmou. Uma defesa digna de um dos melhores da posição.

O Brasil até tentou empatar e melhorou com as entradas de Raphinha, Estêvão, João Pedro, Marquinhos e Jean Lucas. Mesmo assim, não foi o suficiente para impedir a vitória dos donos da casa, que disputarão a repescagem para a Copa do Mundo 2026.

Confira a entrevista coletiva de Carlo Ancelotti:

Eliminatórias — 18ª rodada — 9/9/2025

Bolívia (1)

Lampe; Medina (Rocha, 45'/1°T), Haquin, Morales e Fernández; Robson Matheus, Vaca (Héctor Cuellar, 16'/2°T) e Villamíl; Paniagua, Miguelito e Monteiro (Algarañaz, 24'/2°T). Técnico: Óscar Villegas.

Brasil (0)

Alisson; Vitinho (Marquinhos, 16'/2°T), Alexsandro, Fabrício Bruno e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Andrey Santos (Jean Lucas, 27'/2°T) e Lucas Paquetá; Samuel Lino (Raphinha, 16'/2°T), Luiz Henrique (Estêvão, 16'/2°T) e Richarlison (João Pedro, 16'/2°T). Técnico: Carlo Ancelotti.

GOLS: Miguelito, aos 48min do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS: Bruno Guimarães (B) e Fabrício Bruno (B)

ARBITRAGEM: Cristian Garay, com assistência de Miguel Rocha e Juan Serrano. VAR: Rodrigo Carvajal (todos do Chile).