Brasil a 4.100 metros: as estratégias para vencer na maior altitude já enfrentada

Luciano Hocsman, presidente da FGF e chefe da delegação do Brasil, e Carlo Ancelotti conversam em treino do Brasil RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

O confronto entre Brasil e Bolívia, que encerra a participação dos países nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (9), será histórico para as duas seleções. Os mandantes pela chance de voltar a disputar uma Copa do Mundo. Para a Amarelinha por jamais ter enfrentado uma altitude tão elevada.

O estádio municipal de El Alto fica a 4.100 metros acima do nível do mar. Desta forma, a CBF definiu estratégias para conseguir driblar os efeitos da adversidade.

A primeira envolve a logística. Clubes brasileiros, que historicamente sofrem quando jogam em La Paz ou cidades acima de 2.400 metros do nível do mar, passaram a adotar um itinerário diferente nos últimos anos.

Com a permissão da Conmebol, as delegações passaram a chegar à Bolívia com um dia de antecedência, mas adotam Santa Cruz de La Sierra como base. No dia do jogo, viajam, em voo fretado, para a região metropolitana da capital boliviana. O estádio e aeroporto ficam, inclusive, na própria cidade de El Alto, 400 metros mais alta que La Paz.

Logística

O Brasil viaja nesta segunda-feira (8) do Rio de Janeiro até Santa Cruz de La Sierra. O voo parte às 16h30min do Galeão. Somente às 15h30min, no horário local, de terça faz o deslocamento até o palco da partida.

São quatro horas de antecedência da viagem, que leva cerca de 50 minutos, até o começo da partida. O planejamento é partir direto para o estádio para reduzir os impactos da altitude, tese defendida por fisiologistas.

O estafe brasileiro da CBF, empresa contratada de logística e também da Conmebol e da própria seleção boliviana estão cientes da operação e já trabalham desde o final de semana na preparação de tudo nos bastidores.

Mudanças dentro de campo

Dentro de campo, o treinador Carlo Ancelotti conversou com profissionais da comissão técnica e atletas para compreender o cenário, já que é uma experiência inédita para ele comandar um time num lugar tão alto.

O italiano deverá escalar uma equipe diferente da que bateu o Chile, tanto para colocar jogadores descansados, como para observação. O critério experiência em altitude também deverá pesar nas escolhas.

Para a história

O confronto será histórico para o Brasil, pois segundo registros, a Seleção Brasileira jamais atuou num estádio com altitude tão elevada. O palco tradicional da Bolívia, o Hernando Siles, em La Paz, fica a 3.700 metros, mas foi preterido para intimidar mais os visitantes nestas eliminatórias.