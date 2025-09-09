Bolívia x Brasil hoje: onde assistir, horário e escalações

O confronto entre Bolívia x Brasil, pela 18ª rodada das Eliminatórias da Copa, será às 20h30min desta terça (9). A partida será no Municipal El Alto, na Bolívia.
Escalações para Bolívia x Brasil
Bolívia: Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández, Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez. Técnico: Oscar Villegas
Brasil: Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti
Arbitragem para Bolívia x Brasil
Árbitro: Cristian Garay, com assistência de Miguel Rocha e Juan Serrano. VAR: Rodrigo Carvajal (todos do Chile).
Onde assistir a Bolívia x Brasil
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- RBS TV, SporTV, GE TV e Globoplay anunciam a transmissão.