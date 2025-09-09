Copa do Mundo

Em La Paz
Notícia

Bolívia cria mobilização nacional para derrotar o Brasil e manter vivo o sonho de disputar a Copa

Vigília, bandeiraço e decorações marcam incentivo da população para o país tentar ganhar do Brasil

Saimon Bianchini

Direto de La Paz

