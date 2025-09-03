"Bem organizado, mas falta qualidade", diz Ancelotti sobre o futebol brasileiro

Técnico concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (3). Rafael Ribeiro / CBF

Há pouco mais de três meses no Brasil, Carlo Ancelotti já consegue fazer uma análise mais precisa do futebol brasileiro, especialmente após uma série de vistas em estádios brasileiro. Nas últimas semanas, o treinador da Seleção se fez presente em diversos jogos das competições nacionais e continentais.

— O que eu mais gostei é a paixão do torcedor em todos os estádios. O futebol brasileiro é bem organizado, sobretudo a nível defensivo. Eu acho que quase todos os equipos defendem bem. Obviamente, falta um pouco de qualidade porque eu acho que os melhores jogadores estão jogando na Europa. Mas é um futebol que compete muito bem.— avaliou, em coletiva na Granja Comary, nesta quarta (3).

— Temos que considerar aqui também o clima, que afeta um pouco a intensidade do jogo. As viagens também, porque é um calendário muito apertado e nem sempre os times chegam em suas melhores condições físicas — completou o treinador.