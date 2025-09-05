Atacante se machuca e é cortado da Seleção Brasileira; veja quem foi convocado 

A CBF informou, na tarde desta sexta-feira (5), um corte na delegação da Seleção Brasileira visando o próximo compromisso nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Bolívia, na terça-feira (9), às 20h30min, no Estádio Municipal de El Alto.
Para este jogo, o atacante Kaio Jorge será baixa. Ele lesionou-se na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, na quinta-feira (4), e não integrará mais o grupo. De acordo com o comunicado da CBF, o atleta teve uma lesão muscular.
Por conta do corte, o meio-campista Andreas Pereira foi convocado para preencher a vaga. O atleta foi contratado pelo Palmeiras na última janela de transferências.
Comunicado da CBF
O meio campista Andreas Pereira, do Palmeiras, foi convocado nesta sexta-feira (5) pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo do Brasil contra a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
O jogador entra na vaga do atacante Kaio Jorge, desconvocado devido a lesão muscular sofrida na partida contra o Chile.