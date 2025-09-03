O confronto entre Armênia x Portugal, válido pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa, será às 13h deste sábado (6). A partida ocorre no Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, em Yerevan, na Armênia.
Escalações para Armênia x Portugal
Armênia: Čančarević; Hovhannisyan, Harutyunyan, Piloyan, Grigoryan; Iwu, Udo, Dashyan, Sevikyan, Bichakhchyan, Ranos. Técnico: John van't Schip
Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Dalot; Neves, Vitinha, Palhinha, Conceição, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez
Onde assistir a Armênia x Portugal
- O Disney+ e o Sportv anunciam a transmissão.