Argentina x Equador: tudo sobre o jogo da 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Arte GZH

O confronto entre Argentina e Venezuela, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será às 20h30min desta quinta-feira (4). A partida ocorre no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Escalações para Argentina x Venezuela

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Palacios (Paredes), De Paul, Mac Allister; Messi, Álvarez e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Wilker Ángel e Navarro; Martínez, Segovia (Cásseres), Bello e Savarino; Rondón e Martínez. Técnico: Fernando Batista.

Arbitragem para Argentina x Venezuela

Piero Maza (CHI). VAR: Juan Lara (CHI).

Onde assistir a Argentina x Venezuela