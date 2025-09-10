Após derrota, Ancelotti explica mudanças no time do Brasil contra a Bolívia: "Dar oportunidade a esses jogadores"

Ancelotti chegou ao quarto jogo pela Seleção na derrota para a Bolívia. Rafael Ribeiro Rio / CBF/Divulgação

O Brasil sofreu com a altitude e foi derrotado pela Bolívia na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo por 1 a 0. Em El Alto, o jovem Miguelito, de 21 anos, marcou de pênalti e decretou a primeira derrota da Seleção desde que Carlo Ancelotti assumiu como técnico da equipe. Este foi o quarto jogo do italiano no comando.

Diferentemente da equipe escalada contra o Chile, o time diante da Bolívia teve atletas menos utilizados tendo mais oportunidades. Ancelotti lembrou na coletiva que pretende seguir dando oportunidade a esses atletas, que podem voltar a ter chances em convocações.

— Quero dar minutos a todos, porque trabalharam bem na semana. Jogamos uma partida fantástica contra o Chile no Maracanã, a felicidade voltou ao rosto dos torcedores e isto foi bom. Quis utilizar esse jogo para dar oportunidade a esses jogadores que trabalharam bem e terão outras oportunidades — ressaltou.

Apesar da derrota, o técnico reforçou que confia no grupo de jogadores. Em entrevista coletiva após a partida, ele começou pontuando melhoras no estilo de jogo imposto pela Seleção. Entretanto, reconheceu a dificuldade de enfrentar a Bolívia.

— A equipe tem melhorado alguns aspectos do jogo. Partida única hoje. O jogo foi muito complicado para nós — pontuou o técnico.

Questionado sobre a qualidade do elenco, Ancelotti disse que acredita no potencial dos atletas com quem tem trabalhado, visando a Copa do Mundo do próximo ano. Ainda pontuou que o VAR teve impacto direto no resultado.

— Tenho muita confiança na equipe, no time, nos jogadores. Acredito que vamos fazer um bom Mundial. Vamos lutar em todos os jogos. O jogo de hoje foi "especial" em todos os sentidos. Outra vez, o VAR decidiu o pênalti, não o árbitro. Então, são coisas que podem melhorar para termos um melhor jogo no campo — disse o técnico.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na derrota para a Bolívia

Clima hostil em El Alto

A delegação brasileira criticou a marcação do pênalti de Bruno Guimarães, no fim da primeira etapa. Segundo o repórter da Rádio Gaúcha Saimon Bianchini, o dirigente Rodrigo Caetano foi um dos que reclamou após o jogo. E durante a coletiva, o repórter do ge.globo, Cahê Mota, relatou críticas vindas do presidente da CBF Samir Xaud.

Quando perguntado sobre a atuação da arbitragem e do clima hostil encontrado em El Alto, Ancelotti despistou o assunto. Vale destacar que nos minutos finais, gandulas jogaram bolas extras no gramado.