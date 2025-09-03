Após conflito de versões, Ancelotti explica ausência de Neymar na Seleção Brasileira

Técnico concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (3). Rafael Ribeiro / CBF

Convocado ou não, Neymar segue sendo assunto na Seleção Brasileira. Nesta quarta-feira (3), em coletiva na Granja Comary, o técnico Carlo Ancelotti voltou a ser questionado sobre a ausência do camisa 10 do Santos na convocação para esta data Fifa.

A pergunta se deu após um conflito de versões entre o jogador e o treinador. Ao anunciar a última lista, Ancelotti afirmou que Neymar estava de fora por "critério físico" — ele tinha, afinal, um edema no adutor da coxa. O craque rebateu, contudo, que ficou de fora por "opção técnica".

— É normal (o comentário de Neymar). Acredito que seja a verdade. É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez, e também no problema que ele teve — explicou Ancelotti.

— Quando eu falo do critério físico, é um critério que toda comissão acha muito importante. Já disse em outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos avaliando a cada dia, a cada jogo, é a condição física. Não só dele, mas de todos os jogadores que estão aqui. A verdade é que essa Seleção tem muita concorrência. Pensamos que a Seleção do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo.

Neymar não joga pela Amarelinha desde 2023. Depois disso, ele até chegou a ser convocado por Dorival Júnior para os confrontos com Colômbia e Argentina, em março, logo após voltar ao Santos. Contudo, uma lesão muscular adiou o retorno. Serão mais três convocações até a Copa do Mundo.

Time do próximo jogo

Com os 24 convocados à disposição, Carlo Ancelotti esboçou pela primeira vez uma escalação para enfrentar o Chile, nesta quinta-feira (4), às 21h30min, no Maracanã. O jogo, o terceiro do italiano no comando da Seleção Brasileira, será válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.