Ancelotti treina com quatro atacantes e novidades na defesa; confira o provável time para encarar o Chile

Ancelotti vem de um empate contra o Equador e uma vitória sobre o Paraguai. Nelson ALMEIDA / AFP

Com os 24 convocados à disposição, Carlo Ancelotti esboçou pela primeira vez uma escalação para enfrentar o Chile, nesta quinta-feira (4), às 21h30min, no Maracanã. O jogo, o terceido do italiano no comando da Seleção Brasileira, será válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Segundo o ge.globo, a atividade realizada com portões fechados na Granja Comary contou com quatro jogadores no ataque. A dupla Estêvão e João Pedro, do Chelsea, assim como Raphinha e Gabriel Martinelli, abertos pelos lados.

A opção por quatro atacantes é semelhante ao modelo utilizado na vitória sobre o Paraguai por 1 a 0. Naquele momento, Ancelotti optou por Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinícius Júnior.

Na defesa, uma novidade: Gabriel Magalhães, do Arsenal. Ele não esteve na primeira convocação de Ancelotti, sendo substituído por Alexsandro Ribeiro. Desta vez, ele retoma a titularidade ao lado de Marquinhos.

Já nas laterais, Wesley e Douglas Santos superaram a concorrência de Vitinho e Caio Henrique, respectivamente. Vale destacar que Vanderson e Alex Sandro, que estiveram em campo nos últimos jogos, foram cortados da convocação.