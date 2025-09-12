Ancelotti fala sobre possibilidade de seguir na Seleção Brasileira após a Copa de 2026: "Estou muito contente aqui"

Em quatro jogos pela Seleção, Ancelotti tem duas vitórias, um empate e uma derrota. Mauro PIMENTEL / AFP

Anunciado como técnico da Seleção Brasileira há apenas quatro meses, Carlo Ancelotti já parece se sentir em casa no Brasil. O técnico italiano tem contrato com a CBF até o fim da Copa do Mundo de 2026, totalizando um ano. Mesmo assim, ele está disposto a seguir no cargo nos anos seguintes.

Em entrevista à ESPN, Ancelotti revelou que compreende a decisão do contrato de apenas um ano e que não viu problema na proposta da CBF. Ainda, o treinador admitiu que o desejo de comandar a Seleção não surgiu neste ano.

— Sim, queria treinar a seleção brasileira (desde 2023). Preparar o Mundial para o Brasil é algo especial. Eu assinei o contrato de um ano. Depois da Copa do Mundo, está tudo aberto. Creio que naquele momento era correto assinar o contrato de um ano — disse o técnico.

Na sequência da fala, o italiano destacou que se sente bem com a decisão de comandar o Brasil e conta com o suporte de sua família. Quanto a uma possível renovação após a Copa do Mundo, ele admite que gostaria e não enxerga problemas em seguir até o próximo Mundial.

— Não tenho problema, se a CBF quiser seguir. Não há problema. Como disse, estou muito contente aqui, minha família também está contente. Podemos pensar. Temos tempo para falar disso, não tenho problema para seguir. Seria legal (ficar até 2030) — concluiu Carlo Ancelotti.

Segundo a ESPN, o treinador teve aceitação máxima dentro da CBF e também é bem visto pelo grupo de jogadores.