Ancelotti esboça alterações na Seleção Brasileira para enfrentar a Bolívia; veja provável escalação

Seleção treinou neste domingo na Granja Comary, no Rio. Rafael Ribeiro / CBF

O treino deste domingo (7) indicou possíveis alterações na escalação da Seleção Brasileira para o último jogo das Eliminatórias, contra a Bolívia. A partida acontecerá em El Alto, a 4,15 mil metros de altitude, na terça-feira (9) às 20h30min (horário de Brasília).

Conforme o ge.globo, em atividade fechada à imprensa na Granja Comary, no Rio, Ancelotti indicou mudanças em todos os setores do campo, em comparação ao time que venceu o Chile.

A escalação titular só será definida nesta segunda-feira (8), no último treino antes da viagem. Anteriormente, o treinador já havia sinalizado que usaria estratégias e escalações distintas para as rodadas finais das Eliminatórias.

Os testes no treino de domingo

Na defesa, Fabrício Bruno e Alexsandro podem ganhar chance como zagueiros. Nas laterais, Caio Henrique e Vitinho foram testados, com Wesley também atuando na primeira linha em um momento do treino.

No meio-campo, Andrey Santos é o favorito para substituir Casemiro, suspenso. Ele atuou ao lado de Lucas Paquetá, que entrou no lugar de Bruno Guimarães. Já no ataque, Richarlison substituiu João Pedro, formando um quarteto com Estêvão, Raphinha e Gabriel Martinelli em parte da atividade.

Assim, uma provável Seleção Brasileira para encarar os bolivianos tem: Alisson; Wesley, Marquinhos (Fabrício Bruno), Gabriel Magalhães (Alexsandro) e Douglas Santos (Caio Henrique); Andrey Santos, Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Martinelli; Richarlison.