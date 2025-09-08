Ancelotti encaminha Brasil com oito mudanças para encarar a Bolívia

Richarlison deve ser o titular no ataque RAFAEL RIBEIRO / CBF/DIVULGAÇÃO

Após avisar na coletiva que avaliava mudanças no time em virtude de testes e da altitude de El Alto, Carlo Ancelotti confirmou oito trocas na Seleção Brasileira para encarar a Bolívia nesta terça-feira (9). Há chances de uma nona modificação após Wesley relatar desconforto muscular. O confronto fecha as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O treinador, que está preocupado com a altitude de 4.100 metros acima do nível do mar, onde fica o estádio municipal de El Alto, na região metropolitana de La Paz, tendo consultado profissionais da CBF e atletas sobre a melhor estratégia. A ideia é colocar em campo um time com relativa experiência com a adversidade.

Outro motivo para tantas alterações é conseguir observar melhor os jogadores, já que é apenas o quarto compromisso desta comissão técnica à frente da Amarelinha. O resultado não interferirá na classificação brasileira, obtida anteriormente. Logo, o confronto servirá como laboratório.

Casemiro, suspenso, está fora. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Raphinha, Estevão, João Pedro e Martinelli, titulares contra o Chile, devem ficar no banco. A única dúvida é se Wesley, que relatou desconforto muscular, começa na equipe ou será preservado. Vitinho poderá ingressar.

Possível time

Com isso, os únicos remanescentes da goleada no Maracanã podem ser: Alisson e Bruno Guimarães. A escalação deverá ter: Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.