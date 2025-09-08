Ancelotti elogia ex-dirigente de Grêmio e Inter: “A CBF está muito bem organizada”

Ancelotti rasgou elogios ao trabalho de Rodrigo Caetano. Rafael Ribeiro / CBF, Divulgação

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, o clima é leve na Seleção Brasileira, que enfrentará a Bolívia, na terça-feira (9), no fechamento das Eliminatórias. Carlo Ancelotti comandará o país pela quarta vez e já faz avaliações sobre a estrutura da CBF. O italiano rasgou elogios a Rodrigo Caetano, diretor de seleções com passagens por Grêmio e Inter

Há três meses no Brasil, Ancelotti fez uma imersão para conhecer o contexto do país e do futebol nacional. Visitou estádios e fez contatos com treinadores e ex-atletas para entender a metodologia de trabalho.

Na entrevista coletiva desta segunda-feira (8), véspera da partida em El Alto, o treinador falou sobre o ambiente do Maracanã, palco da vitória contra o Chile, das condições de trabalho da CBF e do clima na Granja Comary.

Indagado sobre o que achava do trabalho de Rodrigo Caetano, o italiano brincou:

— Muito mal — respondeu, arrancando risadas dos repórteres, antes de complementar

— O Rodrigo já fazia um grande trabalho. Encontrei uma equipe bem organizada, com profissionais muito sérios e competentes. Creio que isso é o trabalho do Rodrigo nesse período que está aqui. A CBF está muito bem organizada a nível técnico e profissional — afirmou.

Ancelotti destacou a relação com Samir Xaud, presidente da CBF. Nos bastidores, o trabalho entre comissão técnica e dirigentes tem sido apontado como o melhor possível.

Passagem pelo RS

Rodrigo Caetano tem duas passagens como executivo do Grêmio e uma pelo Inter. No Brasil, já trabalhou em Vasco, Fluminense, Flamengo e Atlético-MG.

Atualmente, a Seleção conta com dois velhos conhecidos do futebol gaúcho: Cícero Souza, gerente de seleções, com passagens pelo Grêmio, e Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, chefe da delegação nos jogos contra Chile e Bolívia.

