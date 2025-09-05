Ancelotti comemora seu início de trabalho na Seleção Brasileira: "Estamos muito contentes"

Ancelotti está invicto com a Seleção Brasileira. Mauro PIMENTEL / AFP

Como desejava quando Carlo Ancelotti foi apresentado, sua Seleção Brasileira jogou no Maracanã na noite desta quarta-feira (4) em mais um dos mais de 100 jogos da canarinho no principal templo do futebol do país. Para o Brasil o 3 a 0 sobre o Chile foi mais um jogo, para o italiano representou sua estreia no estádio.

Ele saiu animado com a atuação da equipe. Sobretudo em relação ao aspecto defensivo, apesar dos três gols marcados no Rio de Janeiro. São três jogos sob o comando do italiano, com duas vitórias e um empate. Como um bom italiano, seu time ainda não sofreu gol.

— Temos que trabalhar uma base. Nesses três jogos podemos ver uma base. Nos defendemos bem nesses jogos. Temos que seguir nessa linha. Não ter sofrido gol nós dá muita oportunidade de ganhar as partidas — analisou.

As entradas de Luiz Henrique e Lucas Paquetá no segundo tempo mudaram a dinâmica da partida. Os dois foram bastante elogiados.

— Gostei bastante. Mudaram o ritmo da partida. Estou muito satisfeito. (Luiz Henrique) é fantástico no jogo um contra um. Jogador como esses contra os outros cansados, mudam um jogo. Muito bom este tipo de jogadores — elogiou.

Ancelotti ainda tateia a sua equipe ideal. Apesar do pouco tempo de trabalho que terá até a Copa do Mundo disse que o time "vai competir com todas as equipes".

Ao falar sobre o ambiente no Maracanã, ele se mostrou satisfeito com a recepção dos 56 mil torcedores. Afirmou que a satisfação nas arquibancadas é a mesma sentida por ele.

— Um ambiente muito bom, com carinho ao time. O time jogou bem. Jogamos futebol com intensidade e bom ritmo. Os torcedores estão como nós, muito contentes.