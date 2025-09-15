Ancelotti afasta favoritismo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: "Ninguém tem obrigação de ganhar"

Ancelotti é o quarto técnico da Seleção após a Copa de 2022. Nelson ALMEIDA / AFP

Por mais que muitos torcedores enxerguem o título da Copa do Mundo de 2026 como uma obrigação da Seleção Brasileira, há quem não concorde com tal afirmação. O próprio técnico da equipe, Carlo Ancelotti, não vê a situação desta forma e prefere aderir a cautela.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o italiano tirou a pressão sobre o Brasil para a disputa do torneio. Por mais que o país não conquiste o Mundial desde 2002, ele entende que não há uma obrigação em ser campeão.

— A obrigação é tentar, ninguém tem obrigação de ganhar. Quem no futebol tem obrigação de ganhar? — destacou Ancelotti.

Para reforçar a tese, o treinador lembrou dos tempos de Real Madrid e das conquistas que teve no clube espanhol. Pela Seleção Brasileira, ele soma quatro jogos, sendo duas vitórias, um empate e uma derrota.

— No futebol, muitas coisas podem acontecer que mudam o resultado. Treinei o Real Madrid por seis anos e não ganhei seis Ligas dos Campeões, ganhei três — lembrou.

Ainda sobre a equipe espanhola, o técnico afirmou que seria o único clube a treinar quando deixar a Seleção Brasileira. Vale destacar que o contrato com a CBF vai até o término da Copa do Mundo do próximo ano. Mesmo assim, ele já indicou que pode seguir no cargo.

— O único time que eu poderia treinar depois do Brasil seria o Real Madrid. Não acho que isso vá acontecer. Tenho um contrato de um ano aqui, e depois disso tudo pode acontecer. Assinei por um ano porque acho que foi a coisa certa a fazer — explicou Carlo Ancelotti.

Agenda