Quem já está classificado para Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho. Franck Fiff / AFP

O Brasil vai marcar presença em mais uma Copa do Mundo em 2026. A Seleção — que esteve presente em todos os Mundiais da história — garantiu a sua vaga com antecedência nas Eliminatórias, ainda em junho. Mas você sabe quem mais já está com o passaporte carimbado para a América do Norte?

Outros nove países já garantiram vaga na Copa dos Estados Unidos, Canadá e México, além dos três países-sede e do Brasil. Confira todos eles abaixo:

Sedes : Canadá, México e Estados Unidos

: Canadá, México e Estados Unidos AFC : Austrália, Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Japão

: Austrália, Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Japão Conmebol : Argentina, Equador, Brasil

: Argentina, Equador, Brasil OFC: Nova Zelândia

Outras 26 seleções devem garantir vaga ainda neste ano, com as Eliminatórias Sul-Americanas chegando ao fim na próxima data Fifa, em setembro.