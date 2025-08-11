Quem já está classificado para Copa do Mundo de 2026?

O Brasil vai marcar presença em mais uma Copa do Mundo em 2026. A Seleção — que esteve presente em todos os Mundiais da história — garantiu a sua vaga com antecedência nas Eliminatórias, ainda em junho. Mas você sabe quem mais já está com o passaporte carimbado para a América do Norte?
Outros nove países já garantiram vaga na Copa dos Estados Unidos, Canadá e México, além dos três países-sede e do Brasil. Confira todos eles abaixo:
- Sedes: Canadá, México e Estados Unidos
- AFC: Austrália, Irã, Uzbequistão, Jordânia, Coreia do Sul e Japão
- Conmebol: Argentina, Equador, Brasil
- OFC: Nova Zelândia
Outras 26 seleções devem garantir vaga ainda neste ano, com as Eliminatórias Sul-Americanas chegando ao fim na próxima data Fifa, em setembro.
O Brasil volta a campo no dia 4, às 21h30min, contra o já eliminado Chile; e fecha sua participação no torneio em 9 de setembro, às 20h30min, contra a Bolívia.