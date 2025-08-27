Quem é Jean Lucas, meia convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira

Com o corte de Joelinton, do Newcastle, por lesão, Carlo Ancelotti voltou suas atenções para os campeonatos nacionais e escolheu o meio-campista Jean Lucas como substituto. O jogador do Bahia é um dos destaques da equipe de Rogério Ceni nesta temporada e faz com que o clube volte a ter um atleta convocado à seleção brasileira depois de 34 anos.
Assim, o jogador da equipe baiana vai integrar a relação de atletas para a disputa dos dois últimos compromissos válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.
"A história continua sendo feita por esse Bahêa", escreveu o clube, celebrando a conquista de seu jogador. Revelado pelo Flamengo em 2018, o volante ganhou destaque nacional durante sua passagem por empréstimo pelo Santos, no ano seguinte, em negociação que envolveu a ida de Bruno Henrique ao time rubro-negro.
O atleta fez parte do elenco de Jorge Sampaoli no início da temporada, quando a equipe chegou às semifinais do Campeonato Paulista. Em junho, mesmo emprestado, o Santos sofreu com a perda de seu volante, já que o Flamengo o negociou para o Lyon, da França.
O clube paulista não recebeu nenhum valor pela transação, mas conseguiu se recuperar ao longo da temporada, terminando com o vice-campeonato brasileiro. Na França, Jean Lucas somou passagens pelo Lyon, Brest e Monaco, sem conseguir se firmar na equipe titular.
Volta ao Brasil
Em 2023, acertou seu retorno ao Santos, mas pouco permaneceu na equipe. No mesmo ano, fez parte da campanha do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro e foi negociado para o Bahia. O Inter teve interesse em contratar o jogador.
Foi no clube de Salvador que Jean Lucas, aos 27 anos, alcançou a melhor forma de sua carreira. Desde o último ano, disputou 74 partidas, com 11 gols marcados — maior marca por um clube. Foi também no Bahia onde conquistou seu primeiro título de expressão da carreira, com o título do Campeonato Baiano no início deste ano.
A convocação de Jean Lucas se justifica pela presença de Ancelotti na última partida da equipe, na Arena Fonte Nova, contra o Santos. Apesar de não ter entrado no primeiro corte do treinador, o volante continuou na mira do italiano, com sua presença na pré-lista.
O último atleta do Bahia convocado
A última vez que um atleta do Bahia foi chamado para servir à seleção brasileira foi em 1991, quando Luis Henrique esteve na lista elaborada pelo técnico Carlos Aberto Parreira, que fazia a sua estreia à frente da equipe principal da CBF.
No dia 30 de outubro de 1991, o meia fez parte do time que enfrentou a Iugoslávia e venceu o adversário pelo placar de 3 a 1. O duelo foi realizado na cidade mineira de Varginha, em Minas Gerais.
O jogador do Bahia, que também defendeu o Fluminense, entre outros clubes, inclusive abriu o placar. Raí e Muller também balançaram a rede. Vladan Lukic descontou.