Pré-lista de Ancelotti poupa destaque da Seleção, mas pode ter retorno de dois nomes do futebol europeu

A pré-lista com a pré-convocação de Carlo Ancelotti já foi enviada aos clubes envolvidos, conforme determina o protocolo exigido pela Fifa. Segundo o ge.globo, o treinador decidiu que Vinícius Jr. não será convocados. Em contrapartida, Rodrygo e Éder Militão, também do Real Madrid, serão chamados.
A ausência de Vinícius Jr. deve-se principalmente ao fato do atleta estar suspenso para o confronto contra o Chile. Sendo assim, a comissão técnica da Seleção Brasileira optou por poupá-lo desta data Fifa, dando oportunidade para outro atleta ser testado.
Já o retorno de Rodrygo e Militão ocorre por motivos distintos. O zagueiro retorna após estar recuperado da segunda cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho.
Quanto ao atacante, que teve poucos minutos em campo desde a chegada do técnico Xabi Alonso ao Real Madrid, ele não foi chamado na primeira convocação de Ancelotti, pois o italiano entendia que o jogador não enfrentava o seu melhor momento mental, físico e técnico.
Entretanto, segundo o ge.globo, o atacante tem a confiança do treinador e será chamado para os jogos contra Chile e Bolívia. É de se imaginar, principalmente em função da ausência de Vini Jr., que Rodrygo tenha mais oportunidades entre os titulares.
Convocação
A convocação da Seleção Brasileira será divulgada no dia 25 de agosto, no Rio. A equipe se apresenta no dia 1° de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis. No dia 4, encara o Chile, às 21h30min, no Maracanã. Cinco dias depois, enfrenta a Bolívia, em El Alto, às 20h30min.