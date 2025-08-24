Neymar tem edema na coxa e inicia tratamento no Santos; atacante deve ficar fora da lista de convocados da Seleção

Camisa 10 do Santos foi diagnosticado com lesão mais uma vez. Raul Baretta / Santos / Divulgação

O atacante Neymar foi diagnosticado pelo Santos com um edema na coxa. Ele já iniciou tratamento, mas a tendência é que fique de fora da lista de convocados da Seleção Brasileira a ser divulgada por Carlo Ancelotti, na segunda-feira (25).

O jogador ficou fora das atividades de sexta-feira e do sábado. A lesão acontece às vésperas da última convocação para as Eliminatórias da Copa, quando a Seleção enfrenta Chile e Bolívia.

Independente da lesão, Neymar já seria desfalque na partida deste domingo (24) do Santos, contra o Bahia, pelo Brasileirão. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida do último fim de semana, na goleada por 6 a 0 para o Vasco.

O Santos trabalha para ter Neymar à disposição na partida seguinte ao duelo contra os baianos. No outro domingo (31), o time encara o Fluminense, pelo Brasileirão.

De acordo com o ge.globo, o Santos contatou pessoas ligadas à CBF para informar sobre a lesão de Neymar. A entidade, por sua vez, nega ter sido comunicada de forma oficial.

A tendência, no entanto, já era de não-convocação do camisa 10 do Peixe. Assim, diante da lesão, é ainda mais improvável que o atacante apareça na lista de Ancelotti.