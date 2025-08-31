Neymar sobre não ser convocado para a Seleção Brasileira: "É a opinião do treinador e eu respeito"

Jogador esteve em campo neste domingo (31), contra o Fluminense. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Depois do empate sem gols entre Santos e Fluminense neste domingo (31), Neymar falou sobre sua condição física após ter ficado de fora da lista de convocados por Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

— Foi um edema que eu tive no adutor. Foi um incômodo, na verdade. Que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje (domingo, dia 31). Não ia jogar contra o Bahia mesmo. Então, preferiram me poupar dos treinos pra poder recuperar — explicou, e continuou:

— Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física. É a opinião do treinador e eu respeito. Já que estou de fora nos basta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos.

O jogador também manifestou, via redes sociais, revolta com a arbitragem. O camisa 10 santista postou uma foto da sua perna com diversos machucados e reclamou da suposta falta de severidade na marcação dos juízes.

Na sua avaliação, a falta que sofreu deveria ter rendido um cartão vermelho. "Sei que não posso me irritar e tomar amarelo... mas toda vez é isso, por mais que seja sem intenção, também é vermelho!", escreveu em um story publicado no seu perfinal no Instagram. "Minha irritação é que essas entradas podem virar longos 10 meses", completou.

Bronca com o VAR

Na goleada sofrida diante do Vasco no Morumbi, Neymar recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpriu suspensão automaticamente na última rodada, na derrota para o Bahia. De volta ao time do Santos, neste domingo, passou o jogo com o Fluminense em branco. Não levou cartão, nem marcou gols. Porém, teve diversos arranhões na perna.

Não somente pelos golpes que sofreu, Neymar também ficou irritado com a arbitragem por outro motivo. No caso, com a anulação do gol de Tiquinho Soares no apagar das luzes.