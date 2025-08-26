Copa do Mundo

Copa do Mundo
Notícia

Luciano Hocsman será chefe da delegação da Seleção: "Reconhecimento do trabalho feito no RS"

Presidente da Federação Gaúcha de Futebol estará na função nas partidas contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias

Nicholas Lyra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS