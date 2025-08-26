Luciano Hocsman será chefe da delegação da Seleção: "Reconhecimento do trabalho feito no RS"

Presidente da FGF estará no cargo contra Chile e Bolívia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, será o chefe da delegação da Seleção Brasileira nas duas últimas partidas das Eliminatórias. No mês de setembro, o Brasil enfrenta Chile e Bolívia, encerrando a participação na competição.

O convite foi feito para a última data Fifa das Eliminatórias, pelo próprio presidente da CBF, Samir Xaud. Procurado pela reportagem de Zero Hora, o presidente se disse "muito feliz" com o convite:

— A CBF vem passando por uma transformação. Para mim é uma honra muito grande. É um reconhecimento do trabalho feito no Rio Grande do Sul — afirmou.

Outros gaúchos

A comissão ainda conta com Rodrigo Caetano, Cícero Souza e Taffarel, outros gaúchos na delegação:

— Isso mostra a força do Estado. Momento muito especial, também para estabelecer relações institucionais tanto pela CBF quanto para a Federação Gaúcha.

Já confirmada na Copa de 2026, a Seleção enfrenta o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, às 21h30min. Já no dia 9, o Brasil enfrenta a Bolívia, em El Alto, às 20h30min.

Programação

São três treinos antes da partida contra o Chile, todos na Granja Comary. Após o jogo, a Seleção volta para mais quatro atividades antes da viagem para a Bolívia.