Lateral e atacante são novidades na convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira; veja quem são

Foram duas as principais novidades na convocação da Seleção Brasileira desta segunda-feira (25). Em sua segunda lista, o técnico Carlo Ancelotti incluiu nomes como o do lateral Douglas Santos, do Zenit, e do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro.
Os convocados representarão o Brasil nos últimos dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Também foram chamados pela primeira vez pelo técnico italiano: Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Caio Henrique, do Monaco, Joelinton, do Newcastle, Lucas Paquetá, do West Ham e João Pedro, do Chelsea.
As duas principais novidades
Artilheiro do Brasileirão
Aos 23 anos, Kaio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, e foi chamado pela primeira vez para vestir a amarelinha. Ele tem passagens pela seleções de base e ajudou o Brasil na conquista da Copa do Mundo Sub-17 de 2019.
Revelado pelo Santos, o atacante foi vendido a Juventus aos 19 anos. Porém, somou poucas partidas no futebol europeu — também atuou no Frosinone por empréstimo. Retornou ao Brasil no ano passado, para a Raposa.
— A característica de um atacante é fazer gol primeiro. E ele está fazendo muitos gols. É o goleador do Campeonato Brasileiro, um atacante muito jovem, que já tem experiência, jogou também na Itália. Então, creio que ele, pelo que está fazendo, merece estar com a equipe nacional — elogiou Ancelotti.
Lateral campeão olímpico
Outra novidade na segunda lista de Ancelotti é o lateral Douglas Santos, do Zenit, da Rússia. Ele volta à Amarelinha após nove anos. Campeão olímpico no Rio 2016, o lateral foi chamado por Dunga para dois amistosos naquele mesmo ano.
O jogador de 31 anos foi revelado pelo Náutico e vendido logo cedo à Udinese. Retornou ao Brasil para defender as cores do Altético-MG entre 2014 e 2016. Depois disso, ainda atuou pelo Hamburgo antes dierumar para o clube russo — pelo qual soma sete gols e 26 assistências em mais de 222 partidas.