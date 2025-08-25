Lateral e atacante são novidades na convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira; veja quem são

Carlo Ancelotti convocou a Seleção nesta segunda (25). Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

Foram duas as principais novidades na convocação da Seleção Brasileira desta segunda-feira (25). Em sua segunda lista, o técnico Carlo Ancelotti incluiu nomes como o do lateral Douglas Santos, do Zenit, e do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro.

Os convocados representarão o Brasil nos últimos dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Também foram chamados pela primeira vez pelo técnico italiano: Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Caio Henrique, do Monaco, Joelinton, do Newcastle, Lucas Paquetá, do West Ham e João Pedro, do Chelsea.

As duas principais novidades

Artilheiro do Brasileirão

Destaque do Cruzeiro, Kaio Jorge tem 23 anos, Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

Aos 23 anos, Kaio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, e foi chamado pela primeira vez para vestir a amarelinha. Ele tem passagens pela seleções de base e ajudou o Brasil na conquista da Copa do Mundo Sub-17 de 2019.

Revelado pelo Santos, o atacante foi vendido a Juventus aos 19 anos. Porém, somou poucas partidas no futebol europeu — também atuou no Frosinone por empréstimo. Retornou ao Brasil no ano passado, para a Raposa.

— A característica de um atacante é fazer gol primeiro. E ele está fazendo muitos gols. É o goleador do Campeonato Brasileiro, um atacante muito jovem, que já tem experiência, jogou também na Itália. Então, creio que ele, pelo que está fazendo, merece estar com a equipe nacional — elogiou Ancelotti.

Lateral campeão olímpico

Douglas Santos foi titular na conquista do Ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. AFP PHOTO / EVARISTO SA / AFP

Outra novidade na segunda lista de Ancelotti é o lateral Douglas Santos, do Zenit, da Rússia. Ele volta à Amarelinha após nove anos. Campeão olímpico no Rio 2016, o lateral foi chamado por Dunga para dois amistosos naquele mesmo ano.