Horário da convocação Seleção Brasileira hoje e onde assistir

Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira outra vez nesta segunda-feira (25), às 15h30min.
A equipe entrará em campo em setembro para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já classificada para o Mundial, a Seleção vai enfrentar o Chile e a Bolívia.
O SporTV e a CBF TV transmitem a convocação ao vivo e Zero Hora acompanha em tempo real.
Convocação da Seleção Brasileira
Quando? Segunda-feira (25), às 15h30min
Onde assistir? SporTV e CBF TV transmitem ao vivo e Zero Hora acompanha em tempo real.