Convocação da Seleção ao vivo; confira a divulgação da lista de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti faz sua segunda convocação na Seleção Brasileira nesta segunda-feira (25), a partir das 15h30min, na sede da CBF, no Rio.

Os convocados defenderão o Brasil nas partidas contra o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, em El Alto, pelas últimas duas rodadas das Eliminatórias.

Já garantindo no Mundial, o Brasil recebe o Chile, em 4 de setembro, às 21h30min (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Depois, dia 9, a Seleção encerra sua campanha na altitude de El Alto, diante da Bolívia.

Seleção de Ancelotti já está garantida na Copa do Mundo 2026. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação