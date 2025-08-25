Copa do Mundo

Em imagens
Notícia

Convocação da Seleção ao vivo; confira a divulgação da lista de Carlo Ancelotti

Convocados defenderão o Brasil nas partidas contra o Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto, no início de setembro, pelas Eliminatórias

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS