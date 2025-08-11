Ancelotti retorna das férias e próxima convocação da Seleção Brasileira pode ter data definida

Carlo Ancelotti disputou dois jogos pelo Brasil, com uma vitória e um empate. Nelson ALMEIDA / AFP

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira retoma a preparação para o Mundial nesta semana. Após dois meses, Carlo Ancelotti retorna ao Brasil para focar nas últimas rodadas das Eliminatórias, que serão disputadas em setembro. Os adversários serão Chile, no dia 4 , no Maracanã, e Bolívia, cinco dias depois, fora de casa.

Segundo o GE, a programação da CBF deve contar com a convocação no dia 26 agosto. No período distante do Brasil, o técnico italiano chegou a encontrar o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e o gerente técnico, Juan, nos Estados Unidos, para assistir à final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG.

Além disso, ele aproveitou as férias no Canadá, país de sua esposa. Agora, ele terá até o dia 17 para finalizar a pré-lista que deve ser enviada à Fifa.

A Seleção Brasileira fará a preparação para os dois jogos no centro de treinamento da CBF, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A ideia é que a delegação se direcione à Bolívia apenas na véspera do jogo.

Outros compromissos

Vale destacar que o Brasil ainda terá seis amistosos antes da Copa do Mundo. Eles serão disputados em três datas Fifa, marcadas para outubro, novembro e março de 2026.