Ancelotti inclui Neymar em pré-lista para jogos das Eliminatórias da Copa

O técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti incluiu Neymar na pré-lista da Confederação Brasileira de Futebol para os compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, marcados para setembro.
Conforme informa Diogo Dantas, de O Globo, o atacante do Santos está junto de outros nomes que serão enviados pela CBF à Fifa até domingo (17). A convocação final será em 25 de agosto.
Após ter acumulado apenas 19 partidas e seis gols entre 2023 e 2024, o craque do Peixe, com boas atuações em 2025, tem pode voltar nos jogos contra Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã e, Bolívia, dia 9, em La Paz. O camisa 10 do time santista soma 18 partidas, seis gols e três assistências desde que retornou ao clube que o revelou.
Amistosos ainda em 2025
Serão os últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, já que a equipe de Ancelotti já garantiu classificação para a Copa de 2026, a primeira a ser disputada no Canadá, Estados Unidos e México.
Contudo, a CBF deve ainda marcar dois amistosos da Amarelinha em 2025, que devem ser contra seleções da Europa, Ásia e África.