Ancelotti inclui Neymar em pré-lista para jogos das Eliminatórias da Copa

Neymar em ação pela Seleção Brasileira na Copa de 2022. NELSON ALMEIDA / AFP

O técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti incluiu Neymar na pré-lista da Confederação Brasileira de Futebol para os compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, marcados para setembro.

Conforme informa Diogo Dantas, de O Globo, o atacante do Santos está junto de outros nomes que serão enviados pela CBF à Fifa até domingo (17). A convocação final será em 25 de agosto.

Após ter acumulado apenas 19 partidas e seis gols entre 2023 e 2024, o craque do Peixe, com boas atuações em 2025, tem pode voltar nos jogos contra Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã e, Bolívia, dia 9, em La Paz. O camisa 10 do time santista soma 18 partidas, seis gols e três assistências desde que retornou ao clube que o revelou.

Amistosos ainda em 2025

Serão os últimos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, já que a equipe de Ancelotti já garantiu classificação para a Copa de 2026, a primeira a ser disputada no Canadá, Estados Unidos e México.