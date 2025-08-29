Copa do Mundo

Substituto

Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo, para a vaga de Vanderson para jogos da Seleção Brasileira

Lateral revelado pelo Grêmio teve lesão constatada na panturrilha, abrindo lugar para jogador do atual campeão da Libertadores

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS