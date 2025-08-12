A data em que Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para os jogos das Eliminatórias 

Italiano chamará 23 atletas para jogos contra Chile e Bolívia. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Carlo Ancelotti recém voltou de férias e já tem datas importantes marcadas no calendário. Uma delas é a próxima convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos jogos da equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O italiano anunciará no dia 25 de agosto, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os 23 atletas brasileiros que enfrentarão o Chile e a Bolívia, na penúltima e última rodada, respectivamente, em setembro.

O brasileiros enfrentam os chilenos no dia 4 de setembro, no Maracanã, e os bolivianos no dia 6, em El Alto. Com a vitória sobre os paraguaios na última rodada, em junho, a Seleção garantiu vaga para a Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México.

Descanso pós-temporada europeia

Ancelotti chegou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (12), exatamente dois meses depois de deixar a sua mais nova casa. Neste período, o treinador postou fotos nas redes sociais aproveitando as férias no Canadá, terra natal de sua esposa.

Durante o período, também se encontrou com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e com o gerente técnico, Juan, nos Estados Unidos, para acompanhar a decisão da Copa do Mundo de Clubes, entre Chelsea e PSG.

No retorno aos trabalhos na sede da CBF, na Barra da Tijuca, o italiano terá poucos dias para fechar a pré-lista, que deve ser enviada para a Fifa até o próximo domingo (17).

Amistosos

A Seleção terá ainda seis amistosos nas datas Fifa de outubro, novembro e março, antes da convocação final para a Copa, que deve acontecer no final de maio de 2026.