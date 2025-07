Vitória como azarão: relembre como foi a primeira partida da Seleção Brasileira

Imagem do primeiro jogo da Seleção Brasileira, que foi disputado nas Laranjeiras. CBF / Acervo

Atualmente na terceira divisão inglesa e sem muitas perspectivas de ser promovido nos próximos anos, o modesto Exeter City está marcado na história da Seleção Brasileira. Afinal, o primeiro jogo da Amarelinha foi contra o clube inglês em 21 de julho de 1914. Ou seja, há mais de 111 anos.

Na ocasião, os ingleses chegaram na América do Sul para uma excursão de oito jogos na Argentina. Depois, as férias que eram passadas no Brasil tiveram de ser interrompidas por mais três jogos em solo tupiniquim.

O país, que ainda caminhava para ser o principal representante do futebol no mundo, recebeu o Exeter City com muito entusiasmo do torcedor, que assistiria de perto uma equipe da nação que "inventou" o esporte. Da mesma forma, os ingleses eram vistos como profissionais, enquanto os brasileiros ainda estavam na fase amadora.

Um princípio de país do futebol

Na primeira partida uma vitória por 3 a 0 contra um combinado de jogadores estrangeiros que atuavam no futebol carioca. Depois, outra vitória, desta vez, por 5 a 3 sobre um combinado de jogadores brasileiros que atuavam no Rio de Janeiro.

Chegava então o confronto contra a inédita Seleção Brasileira, que foi montada com atletas do Rio e de São Paulo. Com uniformes brancos, com detalhes em azul nas mangas, o Brasil venceu por 2 a 0, no Estádio das Laranjeiras. Os gols foram marcados por Oswaldo Gomes, que atuava no Fluminense, e por Osman, que defendia o América-RJ.

Entre 3 e 13 mil torcedores puderam presenciar o começo daquela que se tornaria a seleção mais tradicional do mundo, sendo a única pentacampeã. A maior parte do público acompanhou o duelo em pé, atrás de uma grade.

Os craques em campo

Arthur Friedenreich foi o primeiro grande nome da Seleção Brasileira. CBF / Acervo

Dentro de campo, o time tinha como "treinador" o volante Rubens Salles, que também era o capitão da equipe. No gol estava Marcos Carneiro de Mendonça, que se destacava no Fluminense.

Entretanto, o nome de maior destaque era o paulistano Arthur Friedenreich. Principal nome do futebol brasileiro até a década de 30, ele é o terceiro jogador com mais gols marcados considerando jogos não oficiais.

Ele marcou 1.329 gols, sendo superado apenas pelo alemão Gerd Muller, que fez 1.461, e por Josef Bican, que defendeu a Áustria e a Tchecoeslováquia, que marcou 1.468 gols.

A evolução desde então

Se na época do amistoso entre os principais esportes do Brasil estavam o críquete e o remo, como informou a CBF, após a vitória da Seleção sobre o Exeter City, o futebol ganhou mais força no país.

Dois meses depois, o Brasil conquistou o seu primeiro título: a Copa Roca. A partida foi disputada em Buenos Aires e teve uma vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 contra a Argentina, com gol marcado por Rubens Salles.