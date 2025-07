Veteranos de guerra, comida italiana e shopping gigante: como é a cidade que sediará a final da Copa do Mundo

John Miotto, veterano de East Rutherford. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Imagine que a final da Copa do Mundo fosse em Pantano Grande, Árvorezinha, Salto do Jacuí ou Santo Antônio das Missões. É mais ou menos isso que acontecerá no dia 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos.

Afinal, o Estádio MetLife, palco da grande decisão, fica na pequena East Rutherford, de apenas 10 mil habitantes. Será a menor cidade da história a sediar a final da maior competição de futebol do planeta.

O que mais chama atenção nas pacatas e silenciosas ruas de East Rutherford, percorridas nesta sexta-feira (11) pela reportagem de Zero Hora, são as homenagens aos veteranos de guerra.

Em cada poste há um cartaz com a foto de um soldado nascido na cidade que serviu no exército americano.

Encontrei imagens de veteranos da Primeira e da Segunda Guerra e de diversos outros conflitos ocorridos nos século 20 e 21, como as guerras do Vietnã, da Coreia, do Golfo, do Afeganistão e do Iraque.

— A cidade valoriza muito os seus veteranos, mas não só quem foi para a guerra. Há um sentimento de gratidão. Somos muitos veteranos por aqui, e muita gente nos agradece pelos serviços prestados à nação — relata o soldado aposentado John Miotto, 69 anos.

East Rutherford destaca-se ainda pela gastronomia, pois conta com muitos restaurantes mexicanos, chineses, árabes e, principalmente, italianos. Pizza e massa são os pratos mais oferecidos.

— A cidade tem muitos descendentes de italianos, especialmente entre as pessoas mais velhas — explica o morador Adam Avci, 24 anos, que trabalha como garçom em um restaurante local.

Ele ainda exalta o povo local.

— East Rutherford é calma e pacífica. Além dos eventos no MetLife, não acontece muita coisa por aqui, mas todo mundo é simpático e muito legal — completa.

O passeio pelo centro é bem rápido. Afinal, a cidade é pequena e essencialmente residencial. Além dos restaurantes, predominam casas de classe média, por vezes intercaladas por pequenos estabelecimentos comerciais.

Terminei o tour visitando o Caffé Roma, onde no início da cobertura, há quase um mês, o proprietário, Michael Lobo, 40 anos, me disse que não estava sabendo do Mundial de Clubes e inclusive me perguntou por que eu estava chegando com um ano de antecedência para a Copa do Mundo.

— Que legal ver você novamente por aqui! Veio para a final de domingo? Viu como agora eu estou por dentro? — brincou.

Lobo é um fã da cidade.

— East Rutherford é linda. Aqui você está perto de Nova York, tem metrô, estação de ônibus… Mas ao mesmo tempo é calma e dá pra fazer tudo a pé. É uma cidade com vida. Tem belos restaurantes, um centro charmoso e muitos estabelecimentos locais, como o nosso café — elogia.

Porém, nem tudo é pacato em East Rutherford. Percebe-se isso ao se deslocar do centro para a região do MetLife. Pois, ao lado do estádio, um dos maiores dos Estados Unidos, com capacidade para 82,5 mil pessoas, há o shopping American Dream, o segundo maior do país, com quase 500 mil metros quadrados.

— Há diversas pessoas que vêm de Nova York, de outras cidades de Nova Jersey ou até da Pensilvânia para fazer compras no American Dream. É possível dizer que a cidade é dividida em duas partes: o centro, mais calmo, e a região do MetLife e do shopping, mais movimentada — esclarece Avci.

Até porque, ao contrário das cidades do interior gaúcho citadas na abertura desta reportagem, East Rutherford faz parte da região metropolitana de Nova York, uma das maiores metrópoles do mundo,, apesar de situada no estado vizinho de Nova Jersey.

— Estamos a duas paradas de Nova York, cerca de 20 minutos. Então tem muita gente que trabalha em Nova York e mora aqui — relata Lobo.

E apesar do trânsito movimentado em dias de jogos, a população parece não se importar com os eventos no MetLife.

— Os eventos esportivos são muito importantes para a gente. A cidade tem toda uma cultura esportiva — finaliza Miotto, um dos soldados veteranos reverenciados pelo povo local, mas que não serviu em guerras.