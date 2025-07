Veja 10 dicas para quem planeja viajar aos Estados Unidos para assistir à Copa  do Mundo de 2026

Na Filadélfia, hospede-se perto do centro — e jamais vista a estátua do Rocky Balboa. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

A cobertura do Mundial de Clubes já dura 28 dias. Até agora, foram 15 jogos em quatro estádios, visitando quatro estados e dezenas de cidades dos Estados Unidos. Com base nesta vivência, preparei 10 dicas para quem planeja visitar o país na Copa do Mundo de seleções, em 2026.

Importante ressaltar apenas que essas dicas se aplicam a Flórida, Pensilvânia, Nova York e Nova Jersey.

Os demais estados norte-americanos e o México e o Canadá, que também serão sedes do Mundial, não estão contemplados aqui.

Dito isso, vamos lá.

Confira as dicas

1) Supermercado ou fast food são boas maneiras de economizar na alimentação

Uma refeição balanceada — com arroz carne e salada — custa entre US$ 15 e US$ 30 na média dos restaurantes mais acessíveis dos Estados Unidos. O fast food, tradicional no país, costuma ser mais barato, com lanches saindo por US$ 7. Em Miami, em um supermercado, encontrei uma generosa fatia de pizza sendo vendida por US$ 3,75.

Prato popular que custou US$ 6,88 no Walmart de Miami. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Mas, para quem não abre mão de uma refeição saudável, os supermercados e pequenos mercados são uma excelente opção. Há arroz, frango e salada, servidos em marmitas de plástico por valores que oscilam entre US$ 6 e US$ 8. E sâo pratos saborosos.

Os supermercados e pequenos mercados. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

2) Chegue com antecedência e tenha paciência nos aeroportos

Nos voos domésticos dentro dos Estados Unidos, sempre cheguei com três horas de antecedência, e esta é minha recomendação, pois os aeroportos norte-americanos exigem paciência.

A revista é minuciosa, e costuma haver filas. E nem pense em reclamar e muito menos falar grosso com os funcionários da TSA (Administração de Segurança no Transporte, na sigla em inglês). Isso pode gerar multa e até processo criminal.

3) Use protetor solar e se hidrate

O verão norte-americano é muito rigoroso. Tanto na Flórida quanto na Pensilvânia, em Nova York e em Nova Jersey o sol forte precisa ser levado a sério. Portanto, hidrate-se e use protetor solar.

Calor: um sol para cada no MetLife Stadium. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

4) Leve guarda-chuva ou capa de chuva

As chuvas também merecem atenção, especialmente na Flórida, onde são comuns temporais repentinos. A tromba d'água às vezes dura apenas cinco minutos, mas é suficiente para deixar a pessoa ensopada. Em Nova York, peguei apenas chuvas finas, mas mais longas e que também requerem guarda-chuva ou capa.

Jogo entre Benfica e Chelsea, em Charlotte, foi paralisado por ameaça de raios. Mudanças climáticas são comuns nesta época nos Estados Unidos. ANGELA WEISS / AFP

5) Acostume-se com as unidades de medidas

Ao contrário do Brasil e da maioria dos países do mundo, os Estados Unidos não utilizam o sistema métrico de medidas e sim o imperial. Isso significa que a temperatura é em Fahrenheit e não em Celsius. Já as distâncias são em milhas, não em quilômetros.

Para saber se está quente ou se está longe, é bom se familiarizar com as unidades de medidas norte-americanas.

Aqui vai um guia rápido

Temperatura

32°F: 0°C

70°F: 21.1°C

80°F: 26.7°C

85°F: 29.4°C

90°F: 32.2°C

Distâncias

1 milha: 1,6 quilômetros

5 milhas: 8 quilômetros

10 milhas: 16 quilômetros

50 milhas: 80,5 quilômetros

100 milhas: 160,9 quilômetros

6) Use o transporte público em Nova York e na Filadélfia, mas não na Florida

O metrô funciona muito bem na Filadélfia, mas principalmente em Nova York. A maior metrópole norte-americana tem também uma boa rede de ônibus e de trens ligando a cidade à sua região metropolitana, incluindo o estádio MetLife.

Porém, na Flórida, o transporte público deixa a desejar. Para ir do meu hotel, em North Miami, ao Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, levei 1h23min de ônibus. O mesmo trajeto de carro dura 25min.

Transporte público deixa a desejar na Flórida. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Por isso, em Miami, convém alugar carro. A diária para um automóvel econômico deve custar em torno de US$ 35, o mesmo valor de muitas corridas por aplicativo. Já em Nova York, o aluguel de um carro econômico costuma custar cerca de US$ 100 por dia.

7) Se alugar carro, preste muita atenção no GPS (e, mesmo assim, prepare-se para errar o caminho)

Para entrevistar o técnico Renato Portaluppi, aluguei um carro e dirigi por 40 quilômetros de Nova York até Millburn (veja o trajeto no mapa abaixo), onde estava concentrado o Fluminense.

Com base nesta experiência, pontuo que dirigir nas estradas americanas requer muita atenção ao GPS, pois pois as rodovias têm muitas saídas e cada estrada nova redunda em um novo leque de vias. Ou seja, pegar o caminho errado é muito fácil e, quando isso acontece, não é muito simples fazer o retorno. Retomar o caminho original pode demorar bastante.

Além disso, se você está nas duas faixas da direita ou da esquerda, pode se ver obrigado a entrar na saída seguinte, mesmo que ela não seja a sua rota.

Minha dica: saia sempre com antecedência e se prepare para errar o caminho, é normal. Encare a frase "recalculando rota" do GPS como parte da viagem.

8) Na Flórida, esteja com o espanhol em dia

Como a comunidade latino-americana é muito grande, o espanhol é um idioma muito falado pela população da Flórida. É comum atendentes, garçons e recepcionistas abordarem os clientes em espanhol. Alguns nem dominam o inglês. Por isso, convém saber pelo menos algumas expressões básicas do idioma. Nos demais estados, aí o inglês é mesmo a língua padrão.

9) Na Filadélfia, hospede-se perto do centro (e jamais vista a estátua do Rocky Balboa)

Me hospedei no centro da Filadélfia e achei a melhor alternativa. Estava próximo dos principais pontos turísticos e estava bem servido de opções de restaurantes. De metrô, eram 12 minutos até o Estádio Lincoln Field em apenas uma linha. Como gosto de caminhar, andei por 25 minutos até a estátua do Rocky Balboa, e é um trajeto muito bonito de percorrer a pé. Porém, de metrô, daria apenas 15 minutos, também sem necessidade de baldeação.

Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Contudo, fica a dica: jamais vista a estátua com a camisa da Seleção Brasileira. Todos os torcedores que fizeram isso viram seus times perderem. Isso é conhecido como "A Maldição do Rocky".

Torcedores do Palmeiras posam para foto em frente à estátua. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

10) Planeje muito bem a hospedagem para jogos no MetLife

Não vou sugerir onde se hospedar para assistir a jogos no MetLife, palco da final, porque são muitas variáveis, e a melhor escolha depende muito da prioridade de cada um. Contudo, vou indicar as principais alternativas.

Se o objetivo é economizar e estar o mais próximo possível do local do jogo, o ideal é ficar em East Rutherford, cidade de apenas 10 mil habitantes, onde fica o estádio. A hospedagem será mais em conta e os deslocamentos serão mais baratos e rápidos.

Porém, a cidade não tem absolutamente nenhum atrativo turístico e são pouquíssimas opções de restaurantes, sobretudo à noite. Contudo, dá para ir a Nova York de ônibus ou de trem por uma tarifa de US$ 5 a US$ 7. Já de aplicativo, a corrida custa entre US$ 40 e US$ 50.

East Rutherford, cidade de apenas 10 mil habitantes. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Se a meta é fazer turismo e aproveitar a experiência nos Estados Unidos, então o ideal é ficar na ilha de Manhattan, em Nova York. Porém, prepare o bolso. Tudo lá é muito mais caro. Para ir ao estádio, de carro, dura 20 minutos, sem trânsito. Porém, a alternativa mais econômica é o ônibus ou o trem, pelos mesmos valores citados no parágrafo acima.

Times Square, na ilha de Manhattan. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Há ainda uma alternativa intermediária, que é ficar em Jersey City, principal cidade do estado de Nova Jersey. Do centro desta cidade ao estádio, o trajeto dura em torno de 12 minutos, mais rápido que partindo de Manhattan. Além disso, há muito mais opções de restaurantes e serviços do que em East Rutherford. Porém, também é uma cidade sem grandes atrativos turísticos.

MetLife Stadium tem capacidade para mais de 82 mil torcedores. SANDRA MONTANEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA