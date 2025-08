Sorteio da Copa do Mundo de 2026 tem data e local definidos

Com 48 seleções, competição será disputada de 11 de junho a 19 de julho do próximo ano.

A Fifa definiu data e local para o sorteio da Copa do Mundo de 2026 . Conforme a ESPN, o evento acontecerá no dia 5 de dezembro , em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Inicialmente, foi cogitada a possibilidade de o sorteio ser realizado em alguma cidade do México ou do Canadá. No entanto, as opções foram descartadas, e a cidade de Nevada, conhecida por seus cassinos e pela vida noturna vibrante, foi a escolhida.