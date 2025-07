O que se sabe sobre a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026

A pouco menos de um ano para a Copa do Mundo, a Fifa ainda não divulgou a venda individual dos ingressos por partidas. No entanto, já é possível garantir um lugar nos jogos do torneio, que será disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026. Da mesma forma, já é possível se programar para adquirir as entradas convencionais quando forem divulgadas.