Vinícius Júnior leva o segundo amarelo e desfalca o Brasil no próximo jogo das Eliminatórias

O atacante Vinícius Júnior é um desfalque confirmado na Seleção Brasileira na próxima data Fifa, em setembro. O jogador do Real Madrid recebeu o segundo amarelo nesta terça-feira (10), na vitória contra o Paraguai , e está suspenso para o duelo da rodada subsequente.

A Seleção Brasileira volta a campo em 4 de setembro, contra o Chile , em local a definir. Atualmente, os chilenos são os lanternas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, com apenas duas vitórias em 16 jogos. Na mesma data Fifa, o Brasil encerra sua participação na classificatória para o Mundial em 9 de setembro, contra a Bolívia.

O Brasil, agora treinado por Carlo Ancelotti, encaminhou a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026. Com a vitória sobre o Paraguai, a equipe assumiu a terceira colocação nas Eliminatórias, com 25 pontos.