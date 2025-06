Venezuela e Bolívia se enfrentam pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo na sexta-feira (6), às 19h. A partida ocorre no Estádio Monumental de Maturín, em Monagas, na Venezuela.

As duas seleções estão à margem da zona de classificação para a Copa do Mundo 2026. Somando 15 pontos, a Venezuela ocupa a 7ª posição e se classifica para a repescagem. A Bolívia vem logo atrás, em 8º, com 14 pontos.