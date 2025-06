Venezuela vence a Bolívia em casa e segue com chances de ir para a primeira Copa do Mundo

Ídolo venezuelano, Rondón foi o autor do segundo gol. Juan Barreto / AFP

A Venezuela venceu a Bolívia por 2 a 0, nesta sexta-feira (7), em jogo da 15ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Disputada no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, a partida deixou os donos da casa na sétima posição, com 18 pontos, enquanto os visitantes seguem em oitavo, com 14.

Logo no começo do confronto, a Venezuela abriu o placar em um lance inusitado. Aos quatro minutos, o volante boliviano Héctor Cuéllar, na intermediária, recuou a bola para o goleiro Viscarra. Ao tentar dominar, ela passou embaixo das pernas do arqueiro e morreu no fundo das redes.

Na sequência, os venezuelanos seguiram no ataque em busca do segundo gol, que saiu aos 29 minutos. Após erro na saída de bola boliviana, os donos da casa recuperaram a posse no lado direito. Em bola cruzada na área, Rondón venceu a marcação adversária no alto, dominou e finalizou para fazer 2 a 0.

Na etapa final, a Venezuela seguiu superior e levou perigo ao gol de Viscarra, ainda que não tenha ampliado a vantagem. A Bolívia, por sua vez, teve dificuldades fora de casa e criou poucas chances.

Próxima rodada