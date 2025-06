Seleção Brasileira desembarca em Guayaquil; veja o provável time para enfrentar o Equador

Ancelotti chega no palco de sua primeira partida como técnico da Seleção. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Com Carlo Ancelotti como grande atração, a Seleção Brasileira chegou ao Hotel Hilton Colon, em Guayaquil, no Equador, por volta das 23h15min desta terça-feira (3). Cerca de 100 torcedores recepcionaram a delegação, com pedidos de fotos e autógrafos antes do jogo de quinta-feira contra a seleção equatoriana, no Estádio Isidro Romero.

No treino da manhã, no CT do Corinthians, antes da viagem, Ancelotti testou esta escalação na parte fechada da atividade: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson: Estevão, Richarlison e Vini Jr. O gaúcho Raphinha está suspenso para este confronto.

Durante a manhã desta quarta-feira (4), os jogadores irão descansar. Pela parte da tarde, há previsão de entrevista coletiva de Carlo Ancelotti.