Rodrigo Caetano confirma a possibilidade da Seleção jogar em Porto Alegre antes da Copa: "Sempre teve o desejo"

Dirigente gaúcho confirmou que existe o desejo da CBF em jogar na capital gaúcha nos próximos meses. Valéria Possamai / Agência RBS

O diretor das seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, foi entrevistado no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (13). Além de elogios ao novo treinador, Carlo Ancelotti, ele comentou sobre a possibilidade do Brasil jogar em Porto Alegre antes do Mundial.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman já manifestou publicamente que procura trazer a partida entre Brasil e Chile, que será disputado no dia 9 de setembro, pela 17ª rodada das Eliminatórias, para a cidade.

Segundo o repórter Eduardo Gabardo, a capital gaúcha perdeu força nos bastidores, pois o Beira-Rio receberá o show de Gilberto Gil na data. Quanto à Arena, o gramado seria uma fator que distancia a vinda da seleção.

— Sempre teve por parte da CBF o desejo de ir ao Rio Grande do Sul com a Seleção Brasileira, isso eu posso afirmar. Infelizmente, por um motivo ou outro, isso não foi possível até o presente momento — revelou Caetano, que ainda confirmou o desejo de Ancelotti de ter uma partida da Seleção no Maracanã, antes da Copa do Mundo.

O dirigente ainda confirmou que a definição do local da partida contra o Chile será feita até o fim de junho.

Amistosos