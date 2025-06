Primeiro time de Ancelotti: com um estreante e dois retornos, Brasil está escalado para enfrentar o Equador

O primeiro Brasil de Carlo Ancelotti está escalado. O treinador definiu o time que enfrenta o Equador nesta quinta-feira (5) com nove jogadores oriundos de clubes europeus e dois de equipes brasileiras. A partida é valida pela 15ª rodada das Eliminatórias .

O zagueiro Alexsandro, do Lille, fará a sua estreia com a Seleção. Os únicos atletas de clubes brasileiros são o lateral-esquerdo Alex Sandro e o meia Gerson, ambos do Flamengo. Casemiro e Richarlison estão de volta à equipe após longo período ausentes.