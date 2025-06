Onde vai ser a próxima Copa do Mundo? Veja sedes, formatos e o que muda nas edições de 2026, 2030 e 2034

Argentina foi a última campeã da Copa do Mundo. Jewel SAMAD / AFP

A Copa do Mundo do Catar, em 2022, foi a última com 32 seleções. A partir de 2026, o torneio organizado pela Fifa passará a reunir 48 países. Também será a primeira edição dividida entre três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.

Em 2030, a disputa envolverá seis países-sede — Uruguai, Argentina, Paraguai, Espanha, Portugal e Marrocos — como celebração ao centenário do torneio. Já a edição de 2034 está confirmada para a Arábia Saudita, candidata única.

Além das sedes, o formato da Copa do Mundo também muda, com nova fase de grupos, mais jogos e impactos logísticos. A seguir, Zero Hora reúne tudo o que já se sabe sobre as próximas três edições do principal campeonato de futebol do planeta.

Copa do Mundo de 2026: EUA, México e Canadá

Estádio Azteca, no México, receberá jogos da Copa do Mundo em 2026. Alfredo Estrella / AFP

Será a primeira Copa com 48 seleções e também a primeira organizada por três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Cidades-sede

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, San Francisco e Seattle

Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, San Francisco e Seattle México: Cidade do México, Monterrey e Guadalajara

Cidade do México, Monterrey e Guadalajara Canadá: Toronto e Vancouver

Estádios

Confira os estádios e cidades selecionados para sediar a Copa do Mundo de 2026, no território dos três países norte-americanos:

Estádio Azteca (México)

(México) MetLife Stadium (Estados Unidos, Nova York)

AT&T Stadium (Estados Unidos, Dallas)

GEHA Field (Estados Unidos, Kansas City)

NRG Stadium (Estados Unidos, Houston)

Mercedes-Benz Stadium (Estados Unidos, Atlanta)

SoFi Stadium (Estados Unidos, Los Angeles)

Lincoln Financial Field (Estados Unidos, Filadélfia)

Hard Rock Stadium (Estados Unidos, Miami)

Gillette Stadium (Estados Unidos, Boston)

Levi’s Stadium (Estados Unidos, San Francisco)

Lumen Field (Estados Unidos, Seattle)

BBVA Bancomer (México, Monterrey)

BC Place (Canadá, Vancouver)

Akron (México, Guadalajara)

BMO Field (Canadá, Toronto)

Oito estádios terão gramado artificial e oito serão naturais. Todos os campos mexicanos serão naturais, enquanto no Canadá haverá um de cada tipo. Nos Estados Unidos, sete são artificiais e quatro naturais.

Formato

A Copa na América do Norte será a primeira com 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro, classificando-se os dois melhores primeiros de cada, mais os oito melhores terceiros.

As duas primeiras de cada chave avançam para a segunda fase — 16 avos de final. A partir daí, são cinco jogos eliminatórios para a seleção que for até a final.

Data

A edição da Copa do Mundo de 2026 será na metade do ano. A abertura está marcada para 8 de junho, e a grande final, em 19 de julho.

Copa do Mundo de 2030: Centenário

Estreia da Argentina, no Mundial de 2030, será no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. River Plate / Divulgação

A edição especial do centenário da Copa do Mundo terá Uruguai, Argentina e Paraguai recebendo um jogo cada em seus respectivos territórios, sendo a abertura no estádio Centenário, em Montevidéu, para homenagear os 100 anos do Mundial — o primeiro foi em 1930, no mesmo local.

Argentinos e paraguaios poderão assistir a um jogo em seu país, cada. O restante da competição será em Espanha, Portugal e Marrocos.

Estádios

Partidas de abertura na América do Sul:

Estádio Centenário (Montevidéu, Uruguai)

Estádio Monumental (Buenos Aires, Argentina)

Estádio Osvaldo Domínguez Dibb (Assunção, Paraguai)

Estádios na Espanha:

Espanha terá o maior número de sedes entre todos os países. Cerca de 11 estádios em nove cidades já estão cotados:

Anoeta (Real Sociedad)

Camp Nou (Barcelona)

Gran Canária (Las Palmas)

La Cartuja (Sevilha)

La Rosaleda (Málaga)

Metropolitano (Atlético de Madrid)

Nova Romareda (Zaragoza)

Estádio RCDE (Espanyol)

Riazor (Deportivo La Coruña)

San Mamés (Bilbau)

Santiago Bernabéu (Real Madrid)

Outros locais ainda podem ser definidos pela federação espanhola. Já, Portugal, confirmou três arenas tradicionais:

Estádio da Luz (Lisboa)

Estádio José Alvalade (Lisboa)

Estádio do Dragão (Porto)

Sedes no Marrocos:

O país africano, que vem investindo forte em infraestrutura esportiva, terá seis estádios-sede, com duas arenas em destaque:

Prince Moulay Abdellah (Rabat)

Novo Estádio Hassan II (Benslimane)

Formato

Ainda não há definições da Fifa, mas a expectativa é de que seja mantido o formato de 2026, com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, classificando-se os dois melhores primeiros de cada, mais os oito melhores terceiros.

Data

A edição da Copa do Mundo de 2030 será na metade do ano. A abertura está marcada para 8 de junho, e a grande final em 21 de julho.

Copa do Mundo de 2034: Arábia Saudita

Copa do Mundo de 2034 terá o Estádio Internacional Rei Salman como uma das sedes. FIFA/Saudi Arabia 2034 / BID/Divulgação

Sede

A Fifa confirmou a escolha da Arábia Saudita como sede da Copa de 2034 após candidatura única. A seleção saudita tem investido fortemente em estrutura esportiva e contratação de atletas internacionais, como é caso dos astros Cristiano Ronaldo, Benzema e Sadio Mané.

Estádios e datas

Os estádios que acolherão os jogos são distribuídos em cinco cidades da Árabia Saudita: Riad, Jeddah, Al Khodar, Abha e The Line, em Neom. Veja a lista completa:

New Murabba Stadium (Riad)

King Salman International Stadium (Riad)

Roshn Stadium (Riad)

King Fahd Sports City Stadium (Riad)

Prince Mohammed bin Salman Stadium (Riad)

Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium (Riad)

South Riyadh Stadium (Riad)

King Saud University Stadium (Riad)

Neom Stadium (The Line, em Neom)

King Abdullah Sports City Stadium (Jeddah)

Qiddiya Coast Stadium (Jeddah)

Jeddah Central Development Stadium (Jeddah)

King Abdullah Economic City Stadium (Jeddah)

Aramco Stadium (Al Khobar)

King Khalid University Stadium (Abha)

Formato

A Copa do Mundo de 2034 terá 48 seleções. Elas serão dividas em 16 grupos, cada um com 3 seleções. Duas melhores passam para a fase final.

O mata-mata começa nos dezesseis-avos de final, com 32 seleções. Com essa mudança, o número total de jogos aumentará de 64 para 80 partidas. Porém, o torneio continuará sendo realizado em 32 dias.

Data

O torneio deve ser realizado em janeiro de 2034, para evitar o calor extremo do verão saudita e não coincidir com o Ramadã, que ocorrerá em março daquele ano.

Curiosidades sobre a Copa do Mundo

Como é escolhida a sede da Copa?

As sedes da Copa do Mundo são definidas por meio de votação no Conselho da Fifa. A candidatura vencedora precisa apresentar garantias logísticas, estrutura de transporte, estádios em padrão internacional, além de compromisso com os valores da entidade.

Quais países já foram campeões da Copa?

Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 2002. Fifa / Divulgação

O Brasil lidera com cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Em seguida vêm Alemanha e Itália, com quatro troféus cada.

A Argentina soma três conquistas, enquanto França e Uruguai têm dois. Inglaterra e Espanha venceram uma vez cada. Campeões da Copa do Mundo da FIFA.

Confira a lista de todos os campeões da Copa do Mundo:

1930: Uruguai 4–2 Argentina

4–2 Argentina 1934: Itália 2–1 Tchecoslováquia

2–1 Tchecoslováquia 1938: Itália 4–2 Hungria

4–2 Hungria 1950: Uruguai 2–1 Brasil

2–1 Brasil 1954: Alemanha Ocidental 3–2 Hungria

3–2 Hungria 1958: Brasil 5–2 Suécia

5–2 Suécia 1962: Brasil 3–1 Tchecoslováquia

3–1 Tchecoslováquia 1966: Inglaterra 4–2 Alemanha Ocidental

4–2 Alemanha Ocidental 1970: Brasil 4–1 Itália

4–1 Itália 1974: Alemanha Ocidental 2–1 Holanda

2–1 Holanda 1978: Argentina 3–1 Holanda

3–1 Holanda 1982: Itália 3–1 Alemanha Ocidental

3–1 Alemanha Ocidental 1986: Argentina 3–2 Alemanha Ocidental

3–2 Alemanha Ocidental 1990: Alemanha Ocidental 1–0 Argentina

1–0 Argentina 1994: Brasil venceu pênaltis sobre a Itália

venceu pênaltis sobre a Itália 1998: França 3–0 Brasil

3–0 Brasil 2002: Brasil 2–0 Alemanha

2–0 Alemanha 2006: Itália venceu França nos pênaltis

venceu França nos pênaltis 2010: Espanha 1–0 Holanda

1–0 Holanda 2014: Alemanha 1–0 Argentina

1–0 Argentina 2018: França 4–2 Croácia

4–2 Croácia 2022: Argentina venceu França nos pênaltis

Quem já sediou a Copa do Mundo?

Copa de 2022 foi no Catar. Tiago Cirqueira / Agência RBS

A competição já passou por todos os continentes, exceto a Oceania. O Brasil foi sede duas vezes (1950 e 2014).

Outros países que receberam o torneio são: Alemanha, França, Itália, Rússia, Japão (em conjunto com a Coreia do Sul), África do Sul, México (também duas vezes), Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Suécia, Suíça, Chile e Uruguai.

Veja a lista completa:

1930 – Uruguai

– Uruguai 1934 – Itália

– Itália 1938 – França

– França 1942 e 1946 – não realizadas

– não realizadas 1950 – Brasil

– Brasil 1954 – Suíça

– Suíça 1958 – Suécia

– Suécia 1962 – Chile

– Chile 1966 – Inglaterra

– Inglaterra 1970 – México

– México 1974 – Alemanha Ocidental

– Alemanha Ocidental 1978 – Argentina

– Argentina 1982 – Espanha

– Espanha 1986 – México

– México 1990 – Itália

– Itália 1994 – Estados Unidos

– Estados Unidos 1998 – França

– França 2002 – Coreia do Sul/Japão

– Coreia do Sul/Japão 2006 – Alemanha

– Alemanha 2010 – África do Sul

– África do Sul 2014 – Brasil

– Brasil 2018 – Rússia

– Rússia 2022 – Catar

– Catar 2026 – EUA, México e Canadá

– EUA, México e Canadá 2030 – Inicia-se no Uruguai, Argentina e Paraguai, depois segue na Espanha, Portugal e Marrocos

– Inicia-se no Uruguai, Argentina e Paraguai, depois segue na Espanha, Portugal e Marrocos 2034 – Arábia Saudita

Quem poderá sediar a Copa de 2038?

Ainda não há candidaturas oficiais, mas se especula que Inglaterra, China, Austrália, Coreia do Sul, Egito e até uma possível proposta da América do Sul (com Colômbia e Chile) possam se candidatar. A decisão será feita pela Fifa nos próximos anos.

Por que a Copa de 2030 será em seis países?

A edição marcará o centenário do torneio. O primeiro Mundial foi disputado no Uruguai, em 1930, e por isso a Fifa decidiu que parte simbólica da competição — como a abertura — ocorra na América do Sul, homenageando os fundadores do torneio.

Quantas seleções participavam antes? E agora?

De 1998 até 2022, a Copa foi disputada por 32 seleções. A partir de 2026, o número subirá para 48 equipes, com mais vagas distribuídas entre todos os continentes.

